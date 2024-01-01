В страхуванні "Зелена картка" набирають чинності важливі зміни

З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування. Ключові нововведення, на які варто звернути увагу водію:

Читайте також: Скільки тепер коштує "Зелена картка": поліси подорожчали

Вільне ціноутворення

З 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", базуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах. На сьогодні, розмір страхових платежів за договорами міжнародного страхування є регульованим, але після ухвалення нового закону про автоцивілку (ЗУ про ОСЦПВВНТЗ, прийнятий від 17 червня 2024 року), страхові компанії отримають право самостійно встановлювати вартість цієї послуги. Ціноутворення стане конкурентним. Для водіїв це відкриває можливість порівнювати ціни та вибирати найбільш вигідні пропозиції, а для страхових компаній – більше заробляти.

Не можна страхувати “день в день”

З 1 січня 2025 року водіям необхідно бути обачними під час планування своєї подорожі за кордон й оформити договір обов’язкового міжнародного страхування відповідальності водіїв завчасно. Відповідно до вимог нового закону, міжнародний договір страхування набирає чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору).

Якщо інформація про укладений договір страхування не відображається у Єдиній централізованій базі даних – страховий сертифікат «Зелена картка» може бути визнаний недійсним й, відповідно, транспортний засіб матиме статус незабезпеченого страховим захистом. В такому випадку водій не зможе перетнути кордон без чинного страхового сертифіката. Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат, який розпочинав свою дію у день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону. З 2025 року страхові компанії не зможуть укладати договори міжнародного страхування з початком дії у день їх укладання.

За словами директора бюро “Зелена картка” в Україні Олександра Салайчука: “Така ініціатива покликана зменшити кількість шахрайств з договорами страхування та уникнути підроблення страхових сертифікатів. При чому відображення запису про договір у ЦБД є однією з важливих передумов реалізації реформи електронної “Зеленої картки” в країнах-членах системи. Планується, що для перевірки чинності договору страхування достатньо буде показати його контролюючому органу у електронній формі, після чого представники компетентних органів звірять наявність істотної інформації про конкретний договір у ЦБД”.

Електронний формат "Зеленої картки"

Однією з важливих змін є впровадження електронного формату страхового сертифіката "Зелена картка". З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати (відповідно до Рішення Генеральної Асамблеї). Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої. Після впровадження цієї ініціативи поступово планується відмова від друкованих версій сертифікатів. Це значно спростить процедуру перевірки та зменшить ризики підробки страхових документів.