Водитель поставил автомобиль на проходе, "потому что очень спешил".

Происшествие произошло в аргентинском супермаркете Кото де Темперли. Водитель Peugeot 308 приехал в торговый центр, чтобы пойти в кино. Но парковка была заполнена, поэтому он оставил машину на проходе.

Работники супермаркета в конце рабочего дня собрали тележки. А поскольку машина стояла именно на месте их хранения, то они забаррикадировали ее. Чтобы вызволить авто, владельцу понадобилось поработать руками, ведь десятки колясок очень тяжелые.

Напомним, что киевские нарушители парковки начали извиняться перед пассажирами.