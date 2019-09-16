Водій поставив автомобіль на проході, "бо дуже поспішав".

Подія сталася в аргентинському супермаркеті Кото де Темперлі. Водій Peugeot 308 приїхав торговий центр, щоб піти в кіно. Але парковка була заповненою, тому він залишив машину на проході.

Працівники супермаркету наприкінці робочого дня зібрали візки. А оскільки машина стояла саме на місці їх зберігання, то вони забарикадували її. Щоб визволити авто, власнику знадобилося попрацювати руками, адже десятки візків дуже важкі.

Нагадаємо, що київські порушники паркування почали вибачатись перед пасажирами.