Пожалуй, страшно смотреть в окно и видеть, как гигантское животное толкает ваш автомобиль.

Слоны – удивительные существа, сочетающие в себе огромные размеры и поразительный интеллект. Если толстокожий решит, что хочет что-нибудь сделать, человек мало что может противопоставить, чтобы остановить это существо. К примеру, посмотрите, как слон из Таиланда бросает пикап только потому, что ему так хочется.

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Удивительное событие произошло в заповеднике дикой природы Кхао-Анг-Ру-Най, сообщает The Nation Thailand. В начале видео слон находится на одной полосе дороги, а пикап – на другой. Их разделяют всего несколько футов.

Слон использует свой хобот, чтобы осмотреть автомобиль, а затем начинает толкать грузовик. Из того, что видно, нет никаких признаков того, что водитель делал что-нибудь, чтобы подстрекнуть животное. Пикап опрокидывается на два колеса и медленно перекатывается. Зрители на видео кричат от этого зрелища.

Прохожие вызвали в помощь работников заповедника. Они заставили слона уйти, а затем помогли человеку в грузовике. Были противоречивые сообщения о том, не получил ли водитель травм или получил лишь незначительные повреждения.

Причина, почему слон опрокинул грузовик, до сих пор остается загадкой. The Nation Thailand предположила, что, возможно, животное пыталось найти еду в пикапе. Однако на видео USA Today утверждается, что животное было расстроено из-за того, что водитель грузовика не остановился, чтобы пропустить его.

Слоны могут быть смертельными для людей. Согласно статистике министерства лесов, окружающей среды и изменению климата Индии, с 2014 по 31 декабря 2020 эти существа убили 3310 человек в стране.

Заповедник Khao Ang Rue Nai находится в восточной части Таиланда. По данным Tourism Thailand, это «самый нерушимый равнинный лес вблизи Бангкока и самый плодородный лес на Востоке». Ландшафт также включает в себя большой водопад.