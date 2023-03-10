Мабуть, страшно дивитися у вікно й бачити, як гігантська тварина штовхає ваш автомобіль.

Слони - дивовижні істоти, які поєднують у собі величезні розміри та вражаючий інтелект. Якщо товстошкірий вирішить, що хоче щось зробити, людина мало що може протиставити, щоб зупинити цю істоту. Наприклад, подивіться, як слон із Таїланду кидає пікап лише тому, що йому так хочеться.

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Дивна подія сталася в заповіднику дикої природи Кхао-Анг-Ру-Най, повідомляє The Nation Thailand. На початку відео слон знаходиться на одній смузі дороги, а пікап – на іншій. Їх розділяють лише кілька футів.

Слон використовує свій хобот, щоб оглянути автомобіль, а потім починає штовхати вантажівку. З того, що видно, немає жодних ознак того, що водій робив щось, щоб підбурити тварину. Пікап перекидається на два колеса і повільно перекочується. Глядачі на відео кричать від цього видовища.

Перехожі викликали на допомогу працівників заповідника. Вони змусили слона піти, а потім допомогли людині у вантажівці. Були суперечливі повідомлення про те, чи водій не отримав травм чи отримав лише незначні ушкодження.

Причина, чому слон перекинув вантажівку, досі залишається загадкою. The Nation Thailand припустила, що, можливо, тварина намагалася знайти їжу в пікапі. Однак на відео USA Today стверджується, що тварина була засмучена через те, що водій вантажівки не зупинився, щоб пропустити її.

Слони можуть бути смертельними для людей. Згідно зі статистикою міністерства лісів, навколишнього середовища та зміни клімату Індії, з 2014 року по 31 грудня 2020 року ці істоти вбили 3310 людей у країні.

Заповідник Khao Ang Rue Nai знаходиться в східній частині Таїланду. За даними Tourism Thailand, це «найбільш непорушений рівнинний ліс поблизу Бангкока та найродючіший ліс на Сході». Ландшафт також включає великий водоспад.