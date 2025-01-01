В Тернополе открыли дворец для французских авто

В городе Тернополь начал работу новый дилерский центр, который представляет сразу два известных французских бренда – Peugeot и Citroen.

Новый дилер "Автопалац Тернополь" построен по концепции 3S и предлагает полный спектр услуг: продажи новых автомобилей, техническое обслуживание, предложение запчастей.

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Новый дилерский центр, который был официально открыт 5 июля 2025, расположен в Тернополе по адресу ул. Микулинецкая 29А на территории местного автомобильного городка, вблизи транспортной развязки на пересечении основных магистралей города.

Новый дилер "Автопалац Тернополь" стал первым автоцентром этих французских брендов в городе, хотя эти автомобили встречаются довольно часто и популярны. Кроме частных покупателей, в городе работает много местных предприятий и организаций, которые могут быть заинтересованы в приобретении коммерческих автомобилей.

Для демонстрации и продажи автомобилей предназначен шоу-рум из двух частей площадью по 400 кв. м каждая. Также автоцентр включает в себя сервисную зону площадью 500 кв. м оснащенную четырьмя подъемниками. Кроме того, клиентам сервиса предлагают все необходимые расходные материалы и запчасти для обслуживания автомобилей.

Для посетителей центра предусмотрены дополнительные услуги: комната отдыха, кофе и доступ к сети Интернет; программа Trade-In и возможность проведения тест-драйвов автомобилей.