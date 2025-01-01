Концерн Stellantis отказывается от водородных автомобилей

В Концерне Stellantis, как и некоторых других, были решительно настроены развивать водород в сегменте коммерческих автомобилей. Однако сейчас вложения средств в эту технологию внезапно прекратились, пишут в Motor1.

Stellantis осознала, что ей нужно инвестировать еще более значительную сумму средств, чтобы сделать водород экономически привлекательным для потребителей

Кстати открыта крупнейшая в Европе водородная заправка

Даже если бы она не отказалась от этих усилий, клиенты все равно столкнулись бы с крайне неразвитой инфраструктурой заправок во всем мире. Руководство Stellantis также считает, что правительства должны были приложить больше усилий для стимулирования этого сегмента, чтобы снизить цены для потребителей.

В конце концов, "рынок водорода остается нишевым сегментом", и "перспектив среднесрочной экономической устойчивости нет". Stellantis не только завершает свою программу разработки водородных технологий, но и отказывается от планов запуска водородной коммерческой техники уже в этом году. Новые модели коммерческого подразделения Pro One должны были поступить в производство этим летом, но этого не произойдет.

План заключался в том, чтобы производить среднеразмерные фургоны в Хордене, Франция, и большие фургоны в Гливице, Польша. Положительным моментом является то, что Stellantis обязуется не сокращать штат работников на этих заводах. Кроме того, команда исследователей и разработчиков будет заниматься другими проектами, не связанными с топливными элементами.

В начале 2024 года, когда Stellantis все еще делала ставку на водород, компания заявила, что будет иметь восемь среднеразмерных и больших водородных фургонов на топливных элементах: Citroën ë-Jumpy и ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo и E-Ducato, Opel/Vauxhall Vivaro и Movano, а также Peugeot E-Expert и E-Boxer.

Хотя Stellantis завершает свою деятельность, Toyota остается преданной водородной технологии на долгую перспективу. Кроме усовершенствования топливных элементов в будущем третьем поколении, компания также экспериментирует с двигателями внутреннего сгорания, работающих на водороде. Крупнейший в мире автопроизводитель помогает BMW вывести на рынок свой первый серийный водородный автомобиль в 2028 году, возможно, внедорожник на базе X5 следующего поколения.

Hyundai также не отказывается от водорода. Недавно компания выпустила новый кроссовер Nexo и видит будущее для грузовиков на топливных элементах, таких как Xcient.

Кстати грузовики с водородным двигателем распродают за бесценок

Honda имеет модуль топливных элементов следующего поколения, который будет массово производиться с 2027 года, с производственными затратами на 50% ниже и более чем вдвое долговечнее, чем у предшественника.

А как насчет Volkswagen? Бывший генеральный директор Томас Шафер заявил на выставке CES 2023, что эта технология невозможна для легковых автомобилей, по крайней мере в ближайшем будущем.

Однако, независимо от того, насколько продвинется технология топливных элементов, без соответствующей инфраструктуры заправки эти усилия будут напрасными.