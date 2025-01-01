Концерн Stellantis відмовляється від водневих авто

В Концерні Stellantis, як і деяких інших, були рішуче налаштовані розвивати водень у сегменті комерційних автомобілів. Однак наразі вкладення коштів у цю технологію раптово припинилися, пишуть в Motor1.

Stellantis усвідомила, що їй потрібно інвестувати ще більш значну суму коштів, щоб зробити водень економічно привабливим для споживачів

До речі відкрито найбільшу в Європі водневу заправку

Навіть якби вона не відмовилася від цих зусиль, клієнти все одно зіткнулися б із вкрай нерозвиненою інфраструктурою заправок у всьому світі. Керівництво Stellantis також вважає, що уряди повинні були докласти більше зусиль для стимулювання цього сегмента, щоб знизити ціни для споживачів.

Зрештою, «ринок водню залишається нішевим сегментом», і «перспектив середньострокової економічної стійкості немає». Stellantis не лише завершує свою програму розробки водневих технологій, але й відмовляється від планів запуску водневої комерційної техніки вже цього року. Нові моделі комерційного підрозділу Pro One мали надійти у виробництво цього літа, але цього не станеться.

План полягав у тому, щоб виробляти середньорозмірні фургони в Хордені, Франція, та великі фургони в Глівіце, Польща. Позитивним моментом є те, що Stellantis зобов'язується не скорочувати штат працівників на цих заводах. Крім того, команда дослідників та розробників займатиметься іншими проектами, не пов'язаними з паливними елементами.

На початку 2024 року, коли Stellantis все ще робила ставку на водень, компанія заявила, що матиме вісім середньорозмірних та великих водневих фургонів на паливних елементах: Citroën ë-Jumpy та ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo та E-Ducato, Opel/Vauxhall Vivaro та Movano, а також Peugeot E-Expert та E-Boxer.

Хоча Stellantis завершує свою діяльність, Toyota залишається відданою водневій технології на довгу перспективу. Окрім удосконалення паливних елементів у майбутньому третьому поколінні, компанія також експериментує з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на водні. Найбільший у світі автовиробник допомагає BMW вивести на ринок свій перший серійний водневий автомобіль у 2028 році, можливо, позашляховик на базі X5 наступного покоління.

Hyundai також не відмовляється від водню. Нещодавно компанія випустила новий кросовер Nexo та бачить майбутнє для вантажівок на паливних елементах, таких як Xcient.

До речі вантажівки з водневим двигуном розпродують за безцінь

Honda має модуль паливних елементів наступного покоління, який буде масово вироблятися з 2027 року, з виробничими витратами на 50% нижчими та більш ніж вдвічі довговічнішим, ніж у попередника.

А як щодо Volkswagen? Колишній генеральний директор Томас Шафер заявив на виставці CES 2023, що ця технологія неможлива для легкових автомобілів, принаймні в найближчому майбутньому.

Однак, незалежно від того, наскільки просунеться технологія паливних елементів, без відповідної інфраструктури заправки ці зусилля будуть марними.