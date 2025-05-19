Вантажівки з водневим двигуном розпродують за безцінь

Подана ще у лютому заявка про банкрутство відповідно до глави 11 розгорнула процедуру розпродажу активів. Такими діями компанія намагається задовольнити своїх кредиторів. Про це повідомляє techcrunch.com.

Боргів багато, а майно практично не лишилося. Аукціон Gordon Brothers пропонує на продаж за приватним договором все обладнання та інвентар, пов'язаний з водневим бізнесом Nikola Corporation. Поміж активів – і магістральні тягачі з водневим двигуном для далекомагістральних вантажних перевезень.

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В описі Gordon Brothers сказано, що автомобілі "повністю робочі", хоча експерти не впевнені, що вони готові до жорсткої комерційної експлуатації.

Фото: Nikola Motors

По-перше, це одні з перших вантажівок, вироблених компанією, що припинила свою діяльність. У разі виникнення якихось проблем, а це в абсолютно нових транспортних засобів обов'язково буде, допомоги від виробника не дочекатися.

По-друге, власник придбаного на аукціоні тягача "буде залежати від інфраструктури водневого палива, що вкрай рідко зустрічається в США".

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Щоправда, тут є один карт-бланш: у списку аукціонів також є обладнання для заправки воднем. Якщо його також придбати, то можна створити власну станцію і стати самодостатнім. Однак черга з охочих до такої комбінованої покупки не стоїть.

Фото: Nikola Motors

Колишнього гендиректора Тревора Мілтона засудили за шахрайство з цінними паперами за введення в оману інвесторів: прокурори заявили, що той збрехав про стан вантажівок і бізнесу. Щоправда, Мілтон не постраждав, оскільки він використав частину своїх грошей, щоб пожертвувати президенту Дональду Трампу, і у підсумку, як пише msn.com, був повністю помилуваний.

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Хай там як, але Nikola Motors йде з арени виробників більше з репутацією шахрайства, ніж жертвою конкуренції. Щоправда, деякий час у створенні реального продукту компанія виглядала пристойно і навіть побудувала понад сотню водневих магістральних тягачів.

Перспективи були гарні. Ще півроку тому Nikola позиціював себе як єдиний виробник вантажівок класу 8, що пропонує одну платформу, два силові агрегати, обидва з нульовим рівнем викидів (див. відео нижче). Але щось пішло не так…