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Вантажівки з водневим двигуном розпродують за безцінь

На аукціоні з банкрутства виставлено 103 останні вантажівки Nikola Motors, виготовлені на конвеєрі однойменного заводу, бізнес якого завершився після кількох бурхливих років виробничої активності. Вони нікому не потрібні, тож ціна має бути мінімальною.
Вантажівка збанкрутілого Nikola йдуть з молотка, але охочих мало - Auto24

ФОТО: Фото: Gordon Brothers|

Виставлені як на парад водневі вантажівки продаються без парадного пафосу

Валентин Ожго
logo20 травня, 12:50
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Подана ще у лютому заявка про банкрутство відповідно до глави 11 розгорнула процедуру розпродажу активів. Такими діями компанія намагається задовольнити своїх кредиторів. Про це повідомляє techcrunch.com.

Боргів багато, а майно практично не лишилося. Аукціон Gordon Brothers пропонує на продаж за приватним договором все обладнання та інвентар, пов'язаний з водневим бізнесом Nikola Corporation. Поміж активів – і магістральні тягачі з водневим двигуном для далекомагістральних вантажних перевезень.

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В описі Gordon Brothers сказано, що автомобілі "повністю робочі", хоча експерти не впевнені, що вони готові до жорсткої комерційної експлуатації.

Фото: Nikola Motors

По-перше, це одні з перших вантажівок, вироблених компанією, що припинила свою діяльність. У разі виникнення якихось проблем, а це в абсолютно нових транспортних засобів обов'язково буде, допомоги від виробника не дочекатися.

По-друге, власник придбаного на аукціоні тягача "буде залежати від інфраструктури водневого палива, що вкрай рідко зустрічається в США".

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Щоправда, тут є один карт-бланш: у списку аукціонів також є обладнання для заправки воднем. Якщо його також придбати, то можна створити власну станцію і стати самодостатнім. Однак черга з охочих до такої комбінованої покупки не стоїть.

Фото: Nikola Motors

Колишнього гендиректора Тревора Мілтона засудили за шахрайство з цінними паперами за введення в оману інвесторів: прокурори заявили, що той збрехав про стан вантажівок і бізнесу. Щоправда, Мілтон не постраждав, оскільки він використав частину своїх грошей, щоб пожертвувати президенту Дональду Трампу, і у підсумку, як пише msn.com, був повністю помилуваний.

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Хай там як, але Nikola Motors йде з арени виробників більше з репутацією шахрайства, ніж жертвою конкуренції. Щоправда, деякий час у створенні реального продукту компанія виглядала пристойно і навіть побудувала понад сотню водневих магістральних тягачів.

Перспективи були гарні. Ще півроку тому Nikola позиціював себе як єдиний виробник вантажівок класу 8, що пропонує одну платформу, два силові агрегати, обидва з нульовим рівнем викидів (див. відео нижче). Але щось пішло не так…

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