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Грузовики с водородным двигателем распродают за бесценок

На аукционе по банкротству выставлены 103 последних грузовика Nikola Motors, изготовленные на конвейере одноименного завода, бизнес которого завершился после нескольких бурных лет производственной активности. Они никому не нужны, поэтому цена должна быть минимальной.
Грузовик обанкротившегося Nikola уходят с молотка, но желающих мало - Auto24

ФОТО: Фото: Gordon Brothers|

Выставленные как на парад водородные грузовики продаются без парадного пафоса

Валентин Ожго
logo20 мая, 12:50
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Поданная еще в феврале заявка о банкротстве в соответствии с главой 11 развернула процедуру распродажи активов. Такими действиями компания пытается удовлетворить своих кредиторов. Об этом сообщает techcrunch.com.

Долгов много, а имущества практически не осталось. Аукцион Gordon Brothers предлагает на продажу по частному договору все оборудование и инвентарь, связанный с водородным бизнесом Nikola Corporation. Среди активов – и магистральные тягачи с водородным двигателем для дальнемагистральных грузовых перевозок.

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В описании Gordon Brothers сказано, что автомобили "полностью рабочие", хотя эксперты не уверены, что они готовы к жесткой коммерческой эксплуатации.

Фото: Nikola Motors

Во-первых, это одни из первых грузовиков, произведенных компанией, прекратившей свою деятельность. В случае возникновения каких-то проблем, а это у абсолютно новых транспортных средств обязательно будет, помощи от производителя не дождаться.

Во-вторых, владелец приобретенного на аукционе тягача "будет зависеть от инфраструктуры водородного топлива, что крайне редко встречается в США".

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Правда, здесь есть один карт-бланш: в списке аукционов также есть оборудование для заправки водородом. Если его также приобрести, то можно создать собственную станцию и стать самодостаточным. Однако очередь из желающих к такой комбинированной покупке не стоит.

Фото: Nikola Motors

Бывшего гендиректора Тревора Милтона осудили за мошенничество с ценными бумагами за введение в заблуждение инвесторов: прокуроры заявили, что тот солгал о состоянии грузовиков и бизнеса. Правда, Милтон не пострадал, поскольку он использовал часть своих денег, чтобы пожертвовать президенту Дональду Трампу, и в итоге, как пишет msn.com, был полностью помилован.

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Как бы там ни было, но Nikola Motors уходит с арены производителей больше с репутацией мошенничества, чем жертвой конкуренции. Правда, некоторое время в создании реального продукта компания выглядела прилично и даже построила более сотни водородных магистральных тягачей.

Перспективы были хорошие. Еще полгода назад Nikola позиционировал себя как единственный производитель грузовиков класса 8, предлагающий одну платформу, два силовых агрегата, оба с нулевым уровнем выбросов (см. видео ниже). Но что-то пошло не так..

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