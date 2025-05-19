Грузовики с водородным двигателем распродают за бесценок

Поданная еще в феврале заявка о банкротстве в соответствии с главой 11 развернула процедуру распродажи активов. Такими действиями компания пытается удовлетворить своих кредиторов. Об этом сообщает techcrunch.com.

Долгов много, а имущества практически не осталось. Аукцион Gordon Brothers предлагает на продажу по частному договору все оборудование и инвентарь, связанный с водородным бизнесом Nikola Corporation. Среди активов – и магистральные тягачи с водородным двигателем для дальнемагистральных грузовых перевозок.

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В описании Gordon Brothers сказано, что автомобили "полностью рабочие", хотя эксперты не уверены, что они готовы к жесткой коммерческой эксплуатации.

Фото: Nikola Motors

Во-первых, это одни из первых грузовиков, произведенных компанией, прекратившей свою деятельность. В случае возникновения каких-то проблем, а это у абсолютно новых транспортных средств обязательно будет, помощи от производителя не дождаться.

Во-вторых, владелец приобретенного на аукционе тягача "будет зависеть от инфраструктуры водородного топлива, что крайне редко встречается в США".

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Правда, здесь есть один карт-бланш: в списке аукционов также есть оборудование для заправки водородом. Если его также приобрести, то можно создать собственную станцию и стать самодостаточным. Однако очередь из желающих к такой комбинированной покупке не стоит.

Фото: Nikola Motors

Бывшего гендиректора Тревора Милтона осудили за мошенничество с ценными бумагами за введение в заблуждение инвесторов: прокуроры заявили, что тот солгал о состоянии грузовиков и бизнеса. Правда, Милтон не пострадал, поскольку он использовал часть своих денег, чтобы пожертвовать президенту Дональду Трампу, и в итоге, как пишет msn.com, был полностью помилован.

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Как бы там ни было, но Nikola Motors уходит с арены производителей больше с репутацией мошенничества, чем жертвой конкуренции. Правда, некоторое время в создании реального продукта компания выглядела прилично и даже построила более сотни водородных магистральных тягачей.

Перспективы были хорошие. Еще полгода назад Nikola позиционировал себя как единственный производитель грузовиков класса 8, предлагающий одну платформу, два силовых агрегата, оба с нулевым уровнем выбросов (см. видео ниже). Но что-то пошло не так..