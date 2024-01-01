Відкрито найбільшу в Європі водневу заправку

Оператор водневих заправних станцій H2 Mobility запевняє, що новий об'єкт, з добовою потужністю до п'яти тонн водню пропонує продуктивність, у багато разів вищу, ніж звичайні станції першого покоління заправних станцій у Німеччині.

За повідомленням eurotransport.de, така інноваційна технологія встановлює нові стандарти у галузі водневої мобільності.

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"Ця заправна станція є віхою у розвитку водневої мобільності в Європі та представляє нове покоління водневих заправних станцій з більшою кількістю помп на 350, 500 та 700 барів, більшою кількістю водню та значно потужнішою технологією", – каже директор H2 Mobility Франк Фронцке.

Відразу за заправною станцією відведено територію, де заплановано побудувати електролізер потужністю два мегавати. З 2026 року вона постачатиме на заправну станцію водень місцевого виробництва з відходів енергії.

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Необхідна для електролізера електроенергія буде надходити з біогенних компонентів сміттєспалювального заводу комунального підприємства Дюссельдорфа. Цей енергетичний цикл значно та стабільно зменшує викиди. До введення в експлуатацію електролізера транспортні засоби заправлятимуться відновлюваним воднем (RFNBO).

Федеральне міністерство транспорту (BMV) вклало в заправну станцію H2 приблизно 3,1 мільйона євро та електролізер – близько 1,2 мільйона євро.

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Нова заправка зміцнить потенціал регіону, де парк транспорту на водні починає зростати. Скажімо, компанія Rheinbahn має на балансі 20 водневих автобусів і всі вони вже завершують зміну з поповнення баків на новій автозаправній станції, щоб зранку виїхати на маршрути у повній готовності. Плюс ще й в тому, що воднева заправка розміщена в безпосередній близькості від депо Ліренфельд.