Открыта крупнейшая в Европе водородная заправка

Оператор водородных заправочных станций H2 Mobility уверяет, что новый объект, с суточной мощностью до пяти тонн водорода предлагает производительность, во много раз выше, чем обычные станции первого поколения заправочных станций в Германии.

По сообщению eurotransport.de, такая инновационная технология устанавливает новые стандарты в области водородной мобильности.

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"Эта заправочная станция является вехой в развитии водородной мобильности в Европе и представляет новое поколение водородных заправочных станций с большим количеством насосов на 350, 500 и 700 бар, большим количеством водорода и значительно более мощной технологией", – говорит директор H2 Mobility Франк Фронцке.

Сразу за заправочной станцией отведена территория, где запланировано построить электролизер мощностью два мегаватта. С 2026 года она будет поставлять на заправочную станцию водород местного производства из отходов энергии.

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Необходимая для электролизера электроэнергия будет поступать из биогенных компонентов мусоросжигательного завода коммунального предприятия Дюссельдорфа. Этот энергетический цикл значительно и стабильно уменьшает выбросы. До ввода в эксплуатацию электролизера транспортные средства будут заправляться возобновляемым водородом (RFNBO).

Федеральное министерство транспорта (BMV) вложило в заправочную станцию H2 примерно 3,1 миллиона евро и электролизер – около 1,2 миллиона евро.

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Новая заправка укрепит потенциал региона, где парк транспорта на водороде начинает расти. Скажем, компания Rheinbahn имеет на балансе 20 водородных автобусов и все они уже завершают смену по пополнению баков на новой автозаправочной станции, чтобы утром выехать на маршруты в полной готовности. Плюс еще и в том, что водородная заправка размещена в непосредственной близости от депо Лиренфельд.