Воднева концепція Toyota не подобається багатьом користувачам – чимало власників незадоволені покупкою, подають позови до суду та вимагають повернення коштів.

Проблеми з заправними станціями, зростання витрат на паливо, стрімке падіння вартості перепродажу. Все це основні причини чому власники, які придбали водневу Toyota, почуваються «обдуреними та введеними в оману».

Читайте також: Ferrari запатентувала перевернутий водневий двигун внутрішнього згоряння

Mirai в перекладі з японської означає «майбутнє». Коли Toyota зробила велику ставку на те, що водень — це майбутнє водіння, назва свого першого електромобіля на паливних елементах з водневим двигуном Toyota Mirai здавалася відповідним кроком для цих амбіцій.

Справи пішли не так. Як з’ясували перші користувачі, Mirai не був ідеальним майбутнім, яким багато хто бажав його бачити. Насправді через слабку інфраструктуру та неадекватну амортизацію деякі власники звертаються до Toyota з проханням про викуп — і навіть подають позови до суду. Сьогодні багато з них розлючені, відчуваючи себе обманутими через покупку автомобіля, який, на їхню думку, мав величезний потенціал, але так і не отримав паливної інфраструктури, необхідної для його підтримки.

Читайте також: MAN hTGX з водневим двигуном стане альтернативою електровантажівкам

У заяві для сайту InsideEVs офіційні особи Toyota сказали, що знають про проблему та активно працюють з власниками, щоб вирішити їхні проблеми.

«Toyota визнає, що деякі клієнти Mirai в Каліфорнії можуть зіткнутися з проблемами заправки через нещодавнє закриття водневих станцій», — заявили в компанії. «Постраждалі клієнти Mirai можуть знайти інші станції в регіоні за допомогою таких інструментів, як веб-сайт партнерства Hydrogen Fuel Cell Partnership, або зв’язатися з нашим центром взаємодії з брендами, щоб обговорити інші доступні їм ресурси».

В компанії додали: «Ми продовжуватимемо працювати з постраждалими клієнтами Mirai, щоб допомогти визначити шляхи вирішення їхніх проблем у кожному конкретному випадку. Ми як і раніше прагнемо співпрацювати з зацікавленими сторонами для підтримки інфраструктури заправки водневим паливом у Каліфорнії зараз і в майбутньому».

Читайте також: Shell закриває водневі станції в США

Технологія водневих паливних елементів все ще знаходиться в зародковому стані. Але якщо є якась компанія, яка найкраще підходить для постачання водневого споживчого автомобіля то це Toyota. Зрештою, автовиробник працював над цією технологією протягом трьох десятиліть і фактично продав перший Mirai у 2015 році.

За своєю суттю Mirai є електричним автомобілем - водень при взаємодії з киснем виділяє електроенергію, яка і приводить автомобіль у рух. Замість того, щоб витрачати час на передачу електроенергії від мережі до батареї, водневі авто зберігають стиснений водень у резервуарах, що дає змогу заряджати крихітну бортову батарею лише водою та теплом як побічними продуктами.

Водень може мати більшу перспективу, якщо його спалювати у традиційних двигунах внутрішнього згоряння. Такі експерименти були у BMW та низки інших автовиробників. Але до масового виробництва справа поки що не дійшла. Плюси такої технології полягають у тому, що автомобіль може їздити як на бензині, так і на водні. Фактично це аналог технології LPG, але з повністю екологічним вихлопом.