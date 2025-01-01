У Тернополі відкрили палац для французьких авто

У місті Тернопіль розпочав роботу новий дилерський центр, який представляє одразу два відомі французькі бренди – Peugeot та Citroen.

Новий дилер «Автопалац Тернопіль» побудований за концепцією 3S та пропонує повний спектр послуг: продажі нових автомобілів, технічне обслуговування, пропозиція запчастин.

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Новий дилерський центр, що був офіційно відкритий 5 липня 2025 року, розташований в Тернополі за адресою вул. Микулинецька 29А на території місцевого автомобільного містечка, поблизу транспортної розв’язки на перетині основних магістралей міста.

Новий дилер «Автопалац Тернопіль» став першим автоцентром цих французьких брендів в місті, хоча ці автомобілі зустрічаються доволі часто та популярні. Окрім приватних покупців, у місті працює багато місцевих підприємств та організацій, які можуть бути зацікавлені в придбанні комерційних автомобілів.

Для демонстрації та продажу автомобілі призначений шоу-рум з двох частин площею по 400 кв. м кожна. Також автоцентр включає в себе сервісну зону площею 500 кв. м оснащену чотирма підйомниками. Крім того, клієнтам сервісу пропонують всі необхідні розхідні матеріали та запчастини для обслуговування автомобілів.

Для відвідувачів центру передбачені додаткові послуги: кімната відпочинку, кава та доступ до мережі Інтернет; програма Trade-In та можливість проведення тест-драйвів автомобілів.