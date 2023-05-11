Обновление было осуществлено на автодороге Р-43, проходящей через Белую Церковь, участок от Тернополя до Лановцев.

Завершен ремонт кратчайшего пути в Киев на Тернопольщине. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры области в социальных сетях.

При ремонте были устранены дефекты дорожного покрытия на самых проблемных участках.

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"На предварительно подготовленных отрезках дороги был выложен сплошной слой горячего асфальтобетона. Также продолжается ямочный ремонт дороги Р-43 струйным методом. С помощью специализированных машин типа мадпатчер исправляются небольшие ямки", - говорится в сообщении.

Также в Службе восстановления и развития инфраструктуры области сообщили, что в настоящее время проводится ремонт других дорог на Тернопольщине, в частности, Н-02 "Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канев-Софиевка", Т-09-03 "Галич-Подгайцы-Сатанов" и Т-20-06 "Городище-Зарваница-Бучач".