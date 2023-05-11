Оновлення було здійснено на автодорозі Р-43, яка пролягає через Білу Церкву, на ділянці від Тернополя до Ланівців.

Завершено ремонт найкоротшого шляху до Києва на Тернопільщині. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області у соціальних мережах.

Під час ремонту було усунуто дефекти дорожнього покриття на найпроблемніших ділянках.

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"На попередньо підготовлених відрізках дороги було викладено суцільний шар гарячого асфальтобетону. Також продовжується ямковий ремонт дороги Р-43 струменевим методом. За допомогою спеціалізованих машин типу мадпатчер виправляються невеликі ямки", - зазначено у повідомленні.

Також в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що в даний час проводиться ремонт інших доріг на Тернопільщині, зокрема, Н-02 "Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка", Т-09-03 "Галич-Підгайці-Сатанів" та Т-20-06 "Городище-Зарваниця-Бучач".