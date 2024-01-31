Хорошей новостью завершается январь: Германия подготовила для Украины очередной пакет помощи, куда вместе со всевозможным оборудованием вошло много техники.

Конвой готовился из запасов на складах резерва Бундесвера и из промышленных поставок, финансируемых из фондов федеральной помощи.

Техника из резерва Бундесвера, как и в предыдущие разы, прошла капитальный ремонт и сервисное обслуживание на специализированных предприятиях Германии. В большинстве случаев немецкие инструкторы провели обучение украинских специалистов на тамошних местных полигонах и в учебных центрах.

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В январский транспортный транш помощи вошли:

4 вездехода BV 206;

22 бронемашины APCs;

3 машины разминирования;

1 мостоукладчик Biber;

14 минных тралов;

4 машины пограничной охраны;

450 цепей противоскольжения.

Новые поставки Германии состоялись на фоне очень серьезного беспокойства лидеров европейских стран относительно вооружения Украины. Премьер-министры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов подписали обращение к коллегам по ЕС. Основные мотивы "заявления пятерых" не скрываются: Европе нужны коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе.

Вездеход Bandvagn 206. Фото: Bundeswehr

"Мы призываем друзей и партнеров Украины снова взять на себя обязательства по устойчивой долгосрочной военной поддержке – Украины как общей европейской ответственности. Только тогда Украина сможет успешно защититься от российской агрессии", – говорится в письме, на которое ссылается Politico.