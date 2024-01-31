Гарною новиною завершується січень: Німеччина підготувала для України черговий пакет допомоги, куди разом з усіляким устаткуванням увійшло багато техніки.

Конвой готувався із запасів на складах резерву Бундесверу та з промислових постачань, що фінансуються з фондів федеральної допомоги.

Техніка із резерву Бундесверу, як і в попередні рази, пройшла капітальний ремонт та сервісне обслуговування на спеціалізованих підприємствах Німеччини. У більшості випадків німецькі інструктори провели навчання українських спеціалістів на тамтешніх місцевих полігонах та у навчальних Центрах.

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До січневого транспортного траншу допомоги увійшли:

4 всюдиходи BV 206;

22 бронемашини APCs;

3 машини розмінування;

1 мостоукладач Biber;

14 мінних тралів;

4 машини прикордонної охорони;

450 ланцюгів протиковзання.

Нові постачання Німеччини відбулися на фоні дуже серйозного занепокоєння лідерів європейських країн щодо озброєння України. Прем’єр-міністри Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів підписали звернення до колег по ЄС з відкритим листом. Основні мотиви “заяви п'ятьох” не приховуються: Європі потрібні колективні зусилля, щоб озброїти Україну в довгостроковій перспективі.

Всюдихід Bandvagn 206. Фото: Bundeswehr

"Ми закликаємо друзів і партнерів України знову взяти на себе зобов'язання щодо сталої довгострокової військової підтримки – України як спільної європейської відповідальності. Тільки тоді Україна зможе успішно захиститися від російської агресії", – йдеться у листі, на який посилається Politico.