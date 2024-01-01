В ТСЦ стартовала регистрация крупнотоннажного и технологического транспорта

Сервисные центры МВД начали ведомственную регистрацию крупнотоннажных и других технологических транспортных средств в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 557 от 9 мая 2025 года “Об утверждении Порядка осуществления ведомственной регистрации и ведения учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств”.

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Этот порядок устанавливает процедуру осуществления ведомственной регистрации, перерегистрации, временной регистрации, ведения учета и снятия с него крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, присвоения буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, оформления и выдачи свидетельства о регистрации крупнотоннажного или другого технологического транспортного средства

Первые такие транспортные средства уже зарегистрировали в Киеве, Запорожье и Днепре. Как осуществляется механизм ведомственной регистрации:

Перерегистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных до вступления в силу настоящего Постановления, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей и свидетельства о регистрации, а также предоставления свидетельства о регистрации технологического транспортного средства с отметкой о его снятии с учета в предыдущем органе регистрации, заверенной подписью уполномоченного лица и скрепленной печатью (при наличии) этого органа.

Владелец обязан осуществить регистрационные действия в 10-дневный срок. Для этого он должен подготовить с собой паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. При наличии уполномоченного представителя для физических лиц нужна нотариально заверенная доверенность, для юридических лиц – организационно-распорядительный документ (приказ, решение, распоряжение) об осуществлении регистрационных действий, и выдана юридическим лицом доверенность.

Кроме документов, удостоверяющих личность, в сервисный центр МВД необходимо подготовить документы:

документы, подтверждающие правомерность приобретения, получения технологического транспортного средства (договор купли-продажи, мены, дарения, таможенная декларация по форме единого административного документа в соответствии с приложением I к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года на бумажном носителе или электронная таможенная декларация; решение суда о признании права собственности на технологическое транспортное средство и т.д.);

декларацию о соответствии – документ, оформленный производителем или его уполномоченным представителем для технологических транспортных средств, на которые распространяется действие Технического регламента безопасности машин, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2013 г. № 62, а также документ о соответствии технологического транспортного средства требованиям Технического регламента шумового излучения в окружающую среду от оборудования, используемого снаружи помещений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 № 1186 в случае распространения его действия на такое средство (для первой регистрации новых и ввезенных из-за рубежа, бывших в употреблении);

заключение экспертного исследования (в случае регистрации технологического транспортного средства, бывшего в эксплуатации за рубежом).

Ответственность за достоверность представленных для ведомственной регистрации документов несет владелец согласно законодательству.

После осуществления регистрационной операции владельцу или его уполномоченному лицу выдается новое свидетельство о регистрации и присваивается буквенно-цифровая комбинация номерного знака с его выдачей или без таковой. В разделе “Особые отметки” нового свидетельства о регистрации указываются серия, номер предыдущего свидетельства о регистрации и наименование органа регистрации, который его выдавал. Сведения о перерегистрации технологического транспортного средства вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств.

Ориентировочная стоимость услуги – 600 грн с выдачей номерного знака, с присвоением буквенно-цифровой комбинации – примерно 404 грн. В стоимость входит бланк свидетельства о регистрации – 54 грн и административная услуга – 350 грн, 138 грн – номерной знак (с выдачей номерного знака).

Если в Едином государственном реестре транспортных средств есть сведения о наложении ареста на основании судебного решения или постановления государственного или частного исполнителя, осуществление регистрационных действий запрещается.

Для получения услуги необходимо осуществить предварительную регистрацию на нашем сайте в разделе Е-запись и выбрать услугу “Ведомственная регистрация крупнотоннажных/ технологических транспортных средств”. Экспертное исследование также проводится по предварительной записи.