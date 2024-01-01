У ТСЦ стартувала реєстрація великотоннажного та технологічного транспорту

Сервісні центри МВС розпочали відомчу реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 557 від 9 травня 2025 року “Про затвердження Порядку здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”.

Читайте також: Скільки коштує перереєстрація авто

Цей порядок встановлює процедуру здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, ведення обліку і зняття з нього великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, оформлення і видачі свідоцтва про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу (далі — свідоцтво про реєстрацію).

Перші такі транспортні засоби вже зареєстрували у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. Як здійснюється механізм відомчої реєстрації:

Перереєстрація технологічних транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цієї Постанови, здійснюється виключно після проведення експертного дослідження ідентифікаційних номерів складових частин і свідоцтва про реєстрацію, а також надання свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою про його зняття з обліку у попередньому органі реєстрації, засвідченою підписом уповноваженої особи та скріпленою печаткою (за наявності) цього органу.

Власник зобов’язаний здійснити реєстраційні дії у 10-денний термін. Для цього він має підготувати з собою паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання) та реєстраційний номер облікової картки платника податків. За наявності уповноваженого представника для фізичних осіб потрібна нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ (наказ, рішення, розпорядження) про здійснення реєстраційних дій, та видана юридичною особою довіреність.

Окрім документів, що посвідчують особу, до сервісного центру МВС необхідно підготувати документи:

документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання технологічного транспортного засобу (договір купівлі-продажу, міни, дарування, митна декларація за формою єдиного адміністративного документа відповідно до додатка I до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1987 року на паперовому носії або електронна митна декларація; рішення суду про визнання права власності на технологічний транспортний засіб тощо);

декларацію про відповідність – документ, оформлений виробником або його уповноваженим представником для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, а також документ про відповідність технологічного транспортного засобу вимогам Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1186 у разі поширення його дії на такий засіб (для першої реєстрації нових та ввезених з-за кордону, що були у використанні);

висновок експертного дослідження (у разі реєстрації технологічного транспортного засобу, що був в експлуатації за кордоном).

Відповідальність за достовірність поданих для відомчої реєстрації документів несе власник згідно із законодавством.

Після здійснення реєстраційної операції власнику або його уповноваженій особі видається нове свідоцтво про реєстрацію та присвоюється буквено-цифрова комбінація номерного знака з його видачею або без такої. У розділі “Особливі відмітки” нового свідоцтва про реєстрацію зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав. Відомості про перереєстрацію технологічного транспортного засобу вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Орієнтовна вартість послуги – 600 грн із видачею номерного знака, із присвоєнням буквено-цифрової комбінації – приблизно 404 грн. У вартість входить бланк свідоцтва про реєстрацію – 54 грн та адміністративна послуга – 350 грн, 138 грн – номерний знак (із видачею номерного знака).

Якщо у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про накладення арешту на підставі судового рішення чи постанови державного або приватного виконавця, здійснення реєстраційних дій забороняється.

Для отримання послуги необхідно здійснити попередню реєстрацію на нашому сайті в розділі Е-запис та обрати послугу “Відомча реєстрація великотоннажних/ технологічних транспортних засобів”. Експертне дослідження також проводиться за попереднім записом.