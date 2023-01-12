Вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Это означает, что граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов.

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Так же и граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкий водительский вид, могут обменять ее без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД.

Двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.