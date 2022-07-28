У Туреччині почали випускати національний електрокар. Кросовер на електротязі планують випустити на ринок наприкінці першого кварталу 2023 року.

Туреччина розпочала випуск національного автомобіля, прототип якого президент країни Реджеп Тайіп Ердоган представив ще у 2019 році.

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Перші екземпляри електрокара турецької марки TOGG зійшли з конвеєра нещодавно збудованого підприємства в Гемліку — місті на південь від Стамбула. Про успішне складання “первістків”, під час якого робітники перевірили виробничі процеси, повідомив генеральний директор марки Гюркан Каракас.

За планом TOGG, виробництво буде повністю налагоджено до початку листопада та «”законсервовано” у такому вигляді. Наприкінці першого кварталу наступного року планується ринковий дебют: першим у продажу з'явиться електричний кросовер. До цього він ще має пройти сертифікаційні випробування на відповідність європейським стандартам, адже автомобіль планують продавати і за межами Туреччини.

Перший прототип кросовера, прозваного "ердоганомобілем", TOGG показала ще 2019 року. 2021-го зробила крок до серійної збірки — зварили перший кузов «товарного» зразка. Того ж року молода марка запатентувала у бюро Євросоюзу другу модель – електричний седан.