В Турции начали выпускать национальный электрокар. Кроссовер на электротяге планируют выпустить на рынок в конце первого квартала 2023 года.

Турция начала выпуск национального автомобиля, прототип которого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган представил еще в 2019 году.

Читайте также: Польша закупает у Турции истребители танков: что это за машины

Первые экземпляры электрокара турецкой марки TOGG сошли с конвейера недавно построенного предприятия в Гемлике – городе к югу от Стамбула. Об успешной сдаче "первенцев", во время которой рабочие проверили производственные процессы, сообщил генеральный директор марки Гюркан Каракас.

По плану TOGG, производство будет полностью налажено к началу ноября и” "законсервировано" в таком виде. В конце первого квартала следующего года планируется рыночный дебют: первым в продаже появится электрический кроссовер. До этого он еще должен пройти сертификационные испытания на соответствие европейским стандартам, ведь автомобиль планируют продавать и за пределами Турции.

Первый прототип кроссовера, прозванного "Эрдоганом", TOGG показала еще в 2019 году. В 2021-м шагнула к серийной сборке – сварили первый кузов «товарного» образца. В том же году молодая марка запатентовала в бюро Евросоюза вторую модель – электрический седан.