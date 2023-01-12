Набула чинності угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів.

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Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, можуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.