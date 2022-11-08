Пока будет выпускаться одна модель – кроссовер С-класса. Однако позже появятся и другие модели.

Турецкая государственная компания TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grub) представила первый электромобиль, изготовленный на собственном заводе в Турции. На церемонии президент Турции Реджеп Эрдоган представил первый кроссовер C-сегмента, который будет выпускать бренд.

Пока у первой модели TOGG нет названия, как и точных технических характеристик. Есть только намеки. Известно, что электромобиль будет поставляться с одним или двойным двигателем, двумя вариантами емкости батареи и запасом хода 300 километров или 500 км соответственно.

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Также неизвестны цены на модель TOGG, но есть дата начала продаж – в феврале 2023 года с конвейера выйдут первые серийные машины, а в марте начнутся официальные продажи.

На заводе TOGG планируют выпустить 17 000–18 000 автомобилей в первый год. В компании также предполагают, что к 2030 году завод выпустит более 1 миллиона автомобилей.

На церемонии открытия также было объявлено, что TOGG не будет использовать дилерскую систему. Пользователи смогут делать заказ через мобильное приложение «TOGG Care». Модели будут тестироваться в зонах, называемых «точками опыта».

Помимо кроссовера C-SUV, в модельном ряду турецкого производителя будет еще несколько моделей. Обещают, что седан поступит в продажу в 2025 году.

CX Coupe появится на рынке в 2026 году, а доступную модель сегмента B-SUV покупателям придется ждать до 2027 года.