Поки що буде випускатись одна модель - кросовер С-класу. Однак пізніше з'являться й інші моделі.

Турецька державна компанія TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grub) представила перший електромобіль, виготовлений на власному заводі у Туреччині. На церемонії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган представив перший кросовер C-сегменту, який випускатиме бренд.

Покищо у першої моделі TOGG немає назви, як і точних технічних характеристик. Є лише натяки. Відомо, що електромобіль буде поставлятися з одним або подвійним двигуном, двома варіантами ємності батареї та запасом ходу у 300 кілометрів чи 500 км відповідно.

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Також невідомі ціни на модель TOGG, але відомий початок продажів – у лютому 2023 року з конвеєра вийдуть перші серійні машини, а у березні почнуться офіційні продажі.

На заводі TOGG планують випустить 17 000-18 000 автомобілів у перший рік. У компанії також припускають, що до 2030 року завод випустить понад 1 мільйон автомобілів.

На церемонії відкриття також було оголошено, що TOGG не використовуватиме дилерську систему. Натомість користувачі зможуть робити замовлення через мобільний додаток «TOGG Care». Моделі будуть тестуватися в зонах, які називаються «точками досвіду».

Окрім кросовера C-SUV, в модельному ряду турецького виробника буде ще кілька моделей. Обіцяють, що седан надійде в продаж у 2025 році.

C-X Coupe з’явиться на ринку в 2026 році, а найдоступнішу модель сегменту B-SUV покупцям доведеться чекати до 2027 року.