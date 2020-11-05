Подавляющее большинство ДТП – мелкие. К многим случаях их можно оформить с помощью "европротокола", чем активно пользуются украиници.

Сейчас оформление "европротокола" происходит в онлайн-режиме. Это быстро и удобно, так что многие пользуются такой возможностью.

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"Диджитальные средства коммуникации, электронный европротокол уменьшают время на урегулирование. Сейчас более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, регулируется по европротоколу – процедуре упрощенного урегулирования.

По статистике МТСБУ, больше 70-75% всех случаев помещаются в 17 тыс. грн. В некоторых странах Европы даже штрафуют за вызов полиции на небольшую аварию без жертв", – рассказал Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко в эфире программы "Время: Online" на "5 канале".

Для удобства страхователей, у которых произошло происшествие, есть цифровые средства фиксации – европротокол. Не надо ехать в страховую, писать бумаги, вызвать полицию, часами стоять и держать километровые пробки. На сайте МТСБУ и в приложении к смартфону есть возможность сделать фиксацию ДТП соответствии с законодательством. Это занимает 10 мин. Все отправляется в электронном виде. Главное, чтобы у обоих были полисы, не было пострадавших, все были не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – это условия, при которых люди могут оформить европротокол.