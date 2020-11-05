Переважна більшість ДТП – дрібні. К багатьох випадках їх можна оформити за допомогою "європротоколу", чим активно користуються україніці.

Зараз оформлення ”європротоколу” відбувається в онлайн-режимі. Це швидко та зручно, отже багато хто користується такою можливістю.

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“Діджитальні засоби комунікації, електронний європротокол зменшують час на врегулювання. Зараз понад 35%, приблизно 40 тис. ДТП, врегульовується за європротоколом – процедурою спрощеного врегулювання.

За статистикою МТСБУ, більше 70-75% усіх випадків поміщаються у 17 тис. грн. У деяких країнах Європи навіть штрафують за виклик поліції на невелику аварію без жертв”, – розповів Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко в ефірі програми "Час: Online" на "5 каналі".

Для зручності страхувальників, у яких сталася пригода, є цифрові засоби фіксації – європротокол. Не треба їхати в страхову, писати папери, викликати поліцію, годинами стояти і тримати кілометрові затори. На сайті МТСБУ і в додатку до смартфона є можливість зробити фіксацію ДТП відповідно до законодавства. Це займає 10 хв. Усе відправляється в електронному вигляді. Головне, щоб в обох були поліси, не було потерпілих, усі були не у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння – це умови, за яких люди можуть оформити європротокол.