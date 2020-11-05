Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности инициативу по повышению скорости сразу заблокировал.

Нардеп Сергей Гривко подал в Верховную Раду законопроект 3744, который увеличивает “бесплатный” лимит превышения скорости с существующих 20 км в час до 50 км/ч на дорогах имеющих три и более полос в одном направлении.

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Законопроектом предусматривалось внесение изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях. Лимит, при превышении которого начинают действовать штрафные санкции, предлагали повысить с существующих 20 км/ч до 30 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении; до 40 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих две полосы для движения в одном направлении; до 50 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении.

Принятие законопроекта должно было бы уменьшить ограничения в отношении скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах, обеспечить сокращение затрат времени на прохождение водителями автомобильного транспорта длинных расстояний, способствовать предотвращению усталости водителей и позволить снизить риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

Но первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Осадчук Андрей прокомментировал такую инициативу следующим образом: "Феерическая законодательная инициатива 3744 от “Слуг”: разрешить допустимое превышение скорости до 50км/ч, чтобы водители меньше уставали. В пояснительной записке так и написано:»возможность прибытия водителя в пункт назначения как можно скорее, до того, как проявится его усталость – также предстает важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения". То есть предлагают гнать, пока не устал, и мотивируют это уменьшением рисков. Комитет отклонил, слава богу".

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Напомним что сейчас на некоторых участках трасс которые имеют три и более полос движения в одном направлении и разделены отбойником максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч, а “бесплатный” лимит составляет лишь 20 км/ч. То есть штраф получает владелец автомобиля, водитель которого двигался по трассе со скоростью более 70 км/ч.

Также стоит напомнить, что за первые сто дней работы 50 камер автофиксации "заработали" 100 млн грн. В ближайшее время количество камер обещают увеличить еще на 220 единиц.