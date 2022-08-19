Суд наложил арест на 308 объектов сети автозаправочных станций АЗС Amic, некогда принадлежавшей российскому "Лукойлу". Обвинения – связи с РФ и уклонение от уплаты налогов.

По инициативе бюро экономической безопасности Украины арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, в общем-то это 308 объектов недвижимости, которые принадлежат одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн.

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Сотрудники БЭБ считают, что бенефициары и должностные лица двух компаний, которые ведут деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками могут быть граждане России.

В ходе следствия установлено, что служебные лица предприятий, в 2015 - 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также причисляли проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине, премии, включенные в стоимость импортируемых горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются российские компании.

В результате такой деятельности были легализованы денежные средства в сумме более 1 млрд гривен.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приема-передачи ТМЦ, погрузочно-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК), осуществляющих детективы Бюро экономической безопасности Украины по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.