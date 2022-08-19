Суд наклав арешт на 308 об’єктів мережі автозаправних станцій АЗС Amic, що колись належала російському “Лукойлу”. Звинувачення – зв’язки з РФ та ухилення від сплати податків.

За ініціативи бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

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Співробітники БЕБ вважають, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками можуть бути громадяни росії.

У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015 - 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російські компанії.

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.