С 1 октября в Украине начнет работать система автоматического взвешивания грузовиков

С 1 октября законом №1582-IX официально предусмотрено внедрение автоматической фиксации превышения весовых норм. К этой дате на КМУ лежит обязанность принять подзаконные нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона.

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На данном этапе в тестовой эксплуатации по Украине установлено около 50 систем. Весовое оборудование смонтировано в верхнем слое покрытия автомобильных дорог. Оборудование перекрывает дорогу по всей ширине. Прилегающие объездные пути перекрываются с целью не допущения объезда "рамок".

Все сведения со взвешивающего оборудования на дорогах передаются в центр обработки данных Укртрансбезопасности. Фиксация движения осуществляется круглосуточно. Система автоматически считывает такие показатели как: номерной знак, габаритные размеры, масса, количество осей, скорость и тому подобное. По результатам обработки этих показателей будут формироваться уведомления об уплате штрафа.