З 1 жовтня в Україні почне працювати система автоматичного зважування вантажівок

З 1 жовтня законом №1582-IX офіційно передбачено впровадження автоматичної фіксації перевищення вагових норм. До цієї дати на КМУ має обов’язок прийняти підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону.

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На даному етапі у тестовій експлуатації по Україні встановлено близько 50 систем. Зважувальне обладнання змонтовано у верхньому шарі покриття автомобільних доріг. Обладнання перекриває дорогу по всій ширині. Прилеглі об’їзні шляхи перекриваються з метою не допущення об’їзду «рамок».

Усі відомості зі зважувального обладнання на дорогах передаються до центру обробки даних Укртрансбезпеки. Фіксація руху здійснюється цілодобово. Система автоматично зчитує такі показники як: номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість тощо. За результатами опрацювання цих показників будуть формуватися повідомлення про сплату штрафу.