Цена бензина в Украине продолжает расти в мелко оптовых закупках, однако цена дизельного топлива на прошлой неделе несколько уменьшилась, хотя в рамках месяца и показала рост.

За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 7 коп/л (-0,30%), на бензины выросли на 15-24 коп/л (+0,72%). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам ценового мониторинга.

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Начиная с прошлого понедельника, на рынке наметился тренд на повышение цен, которое было обусловлено ростом европейских котировок вслед за мировыми ценами на нефть, которые обновили максимумы за несколько лет на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК + было отложено.

Однако такая ситуация продолжалась всего два дня, и уже со среды, после обвала цен на нефть с $78 до $74 за баррель, цены в группе пошли вниз. Между тем европейские котировки на бензин на неделе рухнули за отметку $700 за тонну. Достаточно сказать, что такого ценника рынок не видел с конца мая 2019 года.

Это, в свою очередь, отразилось на крупнооптовых рынка Украины: за неделю рост бензинов в среднем составил 570 грн/т (+1,6%).

Трейдеры говорят, что при текущих стабильных поставках горючего рынок в большей степени будет зависеть от колебаний котировок нефти, и если нефть будет находиться в диапазоне $74-78 за баррель, сильных ценовых колебаний на текущей неделе ждать не стоит.