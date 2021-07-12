Ціна бензину в Україні продовжує зростати в дрібно гуртових закупках, проте ціна дизельного пального на минулому тижні дещо зменшилась, хоча у рамках місяця і показала зростання.

За минулий тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 7 коп./л (-0,30%), на бензини зросли на 15-24 коп./л (+ 0,72%). Про це повідомили в Консалтинговій групі “А-95” за підсумками цінового моніторингу.

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Починаючи з минулого понеділка, на ринку намітився тренд на підвищення цін, який було обумовлено зростанням європейських котирувань слідом за світовими цінами на нафту, які оновили максимуми за кілька років на тлі повідомлень про те, що зустріч міністрів ОПЕК+ було відкладено.

Однак така ситуація тривала всього два дні, і вже з середи, після обвалу цін на нафту з $78 до $74 за барель, ціни в гурті пішли вниз. Тим часом європейські котирування на бензин на тижні завалилися за позначку $700 за тонну. Досить сказати, що такого цінника ринок не бачив з кінця травня 2019 року.

Це, в свою чергу, відбилося на крупногуртовому ринку України: за тиждень зростання бензинів у середньому склало 570 грн/т (+1,6%).

Трейдери кажуть, що за поточних стабільних постачань пального ринок більшою мірою залежатиме від коливань котирувань нафти, і якщо нафта перебуватиме в діапазоні $74-78 за барель, сильних цінових коливань на поточному тижні чекати не варто.