Перед возвратом довоенных налоговых ставок горючее на украинских АЗС продолжает дешеветь.

В течение недели, 24-31 марта, в рознице продолжило дешеветь топливо: дизтопливо в среднем сбросило 75 коп./л – до 47,22 грн/л, А-95 и А-95+ подешевели на 20 и 13 коп./л, до 47,01 грн/л и 49,01 грн/л соответственно.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Государственная «Укрнафта» снизила цену на обычный А-95 на 0,50 грн/л, до 45,00 грн/л, на премиум А-95 — на 0,50 грн/л, до 46,00 грн/л, и на дизтопливо - на 1 грн/л, до 45,50 грн/л.

На АЗС ОККО и WOG дизтопливо потеряло гривну на литре – до 48,99 грн/л. Также на 1 грн/л подешевело ДП на станциях Shell, SOCAR, Автотранс, Авантаж 7, Chipo, Mango, VostokGaz и Neftek.

Откорректировали стоимость горючего в сторону уменьшения на 0,2-1,5 грн/л и Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis и другие сети (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 24 по 31 марта 2023 г., грн/л: