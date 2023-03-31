Перед поверненням довоєнних податкових ставок пальне на українських АЗС продовжує дешевшати.

Упродовж тижня, 24-31 березня, у роздробі продовжило дешевшати паливо: дизпальне в середньому скинуло 75 коп./л – до 47,22 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 20 і 13 коп./л, до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно.

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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Державна «Укрнафта» зменшила ціну на звичайний А-95 на 0,50 грн/л, до 45,00 грн/л, на преміум А-95 — на 0,50 грн/л, до 46,00 грн/л, і на дизпальне — на 1 грн/л, до 45,50 грн/л.

На АЗС ОККО й WOG дизпальне втратило гривню на літрі – до 48,99 грн/л. Також на 1 грн/л здешевшало ДП на станціях Shell, SOCAR, «Автотранс», «Авантаж 7», Chipo, Mango, VostokGaz і Neftek.

Відкоригували вартість пального у бік зменшення на 0,2-1,5 грн/л й Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis та інші мережі (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 24 по 31 березня 2023 р., грн/л: