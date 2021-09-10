Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил тендер на закупку двух легковых автомобилей Toyota для судей за 1,3 млн гривен с максимальной скоростью не менее 180 км/час.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro. Тендер объявлен в конце августа, аукцион стартует 13 сентября. Цель покупки – обеспечение деятельности следственных судей ВАКС.

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Ожидаемая стоимость – 1 340 340 гривен. Максимальная скорость авто должна быть не менее 180 км / ч. Автомобили должны быть поставлены ВАКС до 29 октября.