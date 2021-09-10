Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив тендер на закупівлю двох легкових автомобілів Toyota для суддів за 1,3 млн гривень з максимальною швидкістю не менше 180 км / год.

Про це свідчать дані публічної системи закупівель ProZorro. Тендер оголошений в кінці серпня, аукціон стартує 13 вересня. Мета покупки - забезпечення діяльності слідчих суддів ВАКС.

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Очікувана вартість - 1 340 340 гривень. Максимальна швидкість авто повинна бути не менше 180 км / год. Автомобілі повинні бути поставлені ВАКС до 29 жовтня.