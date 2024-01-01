В Украине гибридные авто стали популярнее дизельных

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пунктов меньше показателя августа 2023г.

Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто – 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто. Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%. Электромобили охватили 14,3%, против 11,8% в августе прошлого года. На новые автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: