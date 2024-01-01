В Україні гібридні авто стали популярнішими за дизельні

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив більше 68%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023р.

Другим за розміром став сегмент гібридних авто – 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто. Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%. Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року. На нові автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: