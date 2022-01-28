Нардепы предлагают ввести обязательный осмотр на состояние алкогольного опьянения всех подозреваемых в ДТП с пострадавшими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6558, задача законопроекта – обеспечение проведения осмотра водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения в случае совершения ДТП с причинением вреда жизни и здоровью другим лицам.

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Законопроектом вносятся изменения:

1) в статью 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Действующая норма настоящей статьи не предусматривает обязательное проведение осмотра водителей на состояние опьянения в случае совершения ими административно наказуемого ДТП с причинением пострадавшим телесных повреждений. Более того, даже при таком ДТП проведение указанного осмотра осуществляется по усмотрению полицейских – в зависимости от наличия у них основания считать, что водители находятся в нетрезвом состоянии. Предложенные изменения устраняют существующий порядок и вводят обязательное проведение осмотра на состояние опьянения водителей в случае совершения ими дорожно-транспортного происшествия с травмированными лицами.

2) К статьям 214 и 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Новации предусматривают обязательное проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, совершившего уголовно наказуемое ДТП с причинением потерпевшему средних, тяжких или несовместимых с жизнью повреждений, ответственность за которую предусмотрена статьей 286-1 УК. Одновременно с этим предлагается обязать полицейских задерживать лица, которые совершили ДТП с указанными последствиями и подлежат медицинскому освидетельствованию, а также обеспечить прохождение ими такого освидетельствования в трехчасовой срок.

Кроме указанного вносится дополнение к статье 10 Закона “Об экстренной медицинской помощи”. Им предусматривается возможность проведения медицинского освидетельствования и осмотра лиц на опьянение в отделениях экстренной (неотложной) медицинской помощи многопрофильных больниц.