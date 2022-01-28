Нардепи пропонують ввести обов'язковий огляд на стан алкогольного сп'яніння усіх водіїв які підозрюються у вчинені ДТП з потерпілими.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6558, завданнями законопроекту є забезпечення проведення огляду водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із заподіянням шкоди життю і здоров'ю іншим особам.

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Законопроектом вносяться зміни:

1) до статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чинна норма цієї статті не передбачає обов'язкового проведення огляду водіїв на стан сп'яніння в разі вчинення ними адміністративно караної ДТП із заподіянням постраждалим тілесних ушкоджень. Більш того, навіть за такої ДТП проведення зазначеного огляду здійснюється на розсуд поліцейських - в залежності від наявності в них підстави вважати, що водії перебувають у нетверезому стані. Запропоновані зміни усувають існуючий порядок та запроваджують обов'язкове проведення огляду на стан сп'яніння водіїв у разі вчинення ними дорожньо-транспортної пригоди з травмованими особами.

2) До статей 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Новації передбачають обов'язкове проведення медичного освідування на стан сп'яніння особи, яка вчинила кримінально карану ДТП із заподіянням потерпілому середніх, тяжких чи несумісних з життям ушкоджень, відповідальність за яку передбачена статтею 286-1 КК. Одночасно з цим, пропонується зобов'язати поліцейських затримувати осіб, які скоїли ДТП із зазначеними наслідками і підлягають медичному освідуванню, а також забезпечити проходження ними такого освідування у трьохгодинний термін.

Окрім зазначеного, вноситься доповнення до статті 10 Закону «Про екстрену медичну допомогу». Ним передбачається можливість проведення медичного освідування та огляду осіб на стан сп'яніння у відділеннях екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень.