В Украине из старой "Волги" сделали Dodge Charger

В Украине создали очередной нестандартный кастом-проект: в сети появились фото реплики Dodge Charger 1968 года, собранной на основе ГАЗ-24. Автомобиль сразу привлек внимание - и не только потому, что его силуэт легко узнаваем. Машина очевидно создана под влиянием образа легендарного “чарджера” Доминика Торетто из первой части “Форсажа”, пишет Топжир.

По форме кузова, пропорциями и ключевыми элементами стиля видно, что авторы ориентировались именно на классический маслкар. Хотя проект еще не завершен, общая концепция читается безошибочно: в характерных обводах ГАЗ-24 угадывается культовый американский силуэт конца шестидесятых.

Техническая часть также выдержана в стилистике "гаражной инженерии". За основу взят ГАЗ-24, причем в документах он значится как "ГАЗ-24 купе", что позволяет провести переоформление. Под капотом установлен 4.2-литровый бензиновый V8 от грузовика ГАЗ. Передние тормоза - дисковые, одолженные от Газели. Конструкция полностью построена из доступных советских агрегатов, но имеет выразительный американский характер.

Автомобиль продается в текущем состоянии за пять тысяч долларов. Насколько это оправданная цена - зависит от взгляда потенциального покупателя. Для одних это всего лишь недостроенный проект на базе старой "Волги" с V8. Для других - уникальная основа для будущего шоу-кара, которую можно довести до состояния настоящего Charger собственными силами.