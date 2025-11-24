В Україні зі старої "Волги" зробили Dodge Charger

В Україні створили черговий нестандартний кастом-проєкт: у мережі з’явилися фото репліки Dodge Charger 1968 року, зібраної на основі ГАЗ-24. Автомобіль одразу привернув увагу — і не лише тому, що його силует легко впізнається. Машина очевидно створена під впливом образу легендарного «чарджера» Домініка Торетто з першої частини «Форсажу», пише Топжир.

Читайте також: В Харкові продають унікальний гібрид "Волги" та BMW E34

За формою кузова, пропорціями та ключовими елементами стилю видно, що автори орієнтувалися саме на класичний маслкар. Хоч проект ще не завершений, загальна концепція читається безпомилково: у характерних обводах ГАЗ-24 вгадується культовий американський силует кінця шістдесятих.

Технічна частина також витримана у стилістиці «гаражної інженерії». За основу взято ГАЗ-24, причому в документах він значиться як «ГАЗ-24 купе», що дозволяє провести переоформлення. Під капотом встановлено 4.2-літровий бензиновий V8 від вантажівки ГАЗ. Передні гальма — дискові, позичені від Газелі. Конструкція повністю побудована з доступних радянських агрегатів, але має виразний американський характер.

Автомобіль продається у поточному стані за п’ять тисяч доларів. Наскільки це виправдана ціна — залежить від погляду потенційного покупця. Для одних це всього лише недобудований проект на базі старої «Волги» з V8. Для інших — унікальна основа для майбутнього шоу-кара, яку можна довести до стану справжнього Charger власними силами.