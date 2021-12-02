Кабмин внес изменения в Порядок временного изъятия водительского удостоверения и его возврата.

Теперь лицо считается лишенным права управления ТС только после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

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Также теперь в случае изъятия удостоверения водителя по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и если суд не рассмотрел дело в течение трех месяцев водитель имеет право обратиться в полицию и продлить срок действия временного разрешения на право управления.

Ранее, если суд не рассмотрел дело в установленный срок (три месяца), водителю, в отношении которого было составлено постановление по статье 130 КУоАП, просто возвращали водительское удостоверение, а дело закрывали по сроку давности.