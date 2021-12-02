Кабмін вніс зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія та його повернення.

Тепер особа вважається позбавленою права керування ТЗ лише після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

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Також тепер у випадку вилучення посвідчення водія за статтею 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), якщо суд не розглянув справу протягом трьох місяців, водій має право звернутись до поліції та продовжити строк дії тимчасового дозволу на право керування.

Раніше, якщо суд не розглянув справу у встановлений термін (три місяці), водію відносно якого було складено постанову по статті 130 КУпАП просто повертали посвідчення водія, а справу закривали за строком давності.