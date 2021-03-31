Кабмин уже одобрил соответствующее решение.

Теперь запрещается устраивать площадки для парковки на тротуарах. Делать парковки на дорогах смогут только “общины”.

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Кроме того, все площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, должна быть возможность безналичных форм оплаты. Также предлагается внедрение возможности платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

"Это решение давно назрело, и в нем, в первую очередь, нуждались органы местного самоуправления для наведения порядка в сфере парковки. Тем более, мы видим высокий запрос от водителей в этом вопросе. Правительство дает местным властям все инструменты, чтобы наконец создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам", – подчеркнул чиновник.