Кабмін вже схвалив відповідне рішення.

Тепер забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах. Робити парковки на дорогах зможуть тільки “громади”.

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Крім того, всі майданчики для паркування повинні бути обов’язково обладнані паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, має бути можливість безготівкових форм оплати. Також пропонується впровадження можливості сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

"Це рішення давно назріло, і його, в першу чергу, потребували органи місцевого самоврядування для наведення ладу у сфері паркування. Тим паче, ми бачимо високий запит від водіїв в цьому питанні. Уряд дає місцевій владі всі інструменти, аби нарешті створити відповідну систему за найкращими європейськими стандартами", – наголосив чиновник.