Формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет обновлен.

С 1 мая 2019 года бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК в комплекте с самоклеящейся меткой радиочастотной идентификации. Согласно пункту 30.2 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны.

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Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК. Также, контролирующим органам будет легче проверять, допущено ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию из самоклеющейся метки радиочастотной идентификации вскоре станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования.

Изменения в порядке проведения ОТК утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2019 г. № 46, что было опубликовано 7 февраля 2019 г. и которая вступает в силу через три месяца с момента публикации. Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу ПКМУ от 23 января 2019 г. № 46, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

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